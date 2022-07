In mountain bike sul Cervino, torna la gara a 3.200 metri (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - In mountain bike sui pendii con vista Cervino, a 3.200 metri, per poi scendere attraversando paesaggi suggestivi, facendo lo slalom tra laghi e foreste. torna l'appuntamento con la sedicesima edizione della Maxiavalanche, la celebre competizione di discesa in mountain bike, che dal 30 al 31 luglio farà tappa a Breuil-Cervinia. Per l'appuntamento più spettacolare del suo circuito è stato scelto un tracciato di gara inedito, che condurrà i biker dagli oltre 3 mila delle alture sopra Cime Bianche Laghi al meraviglioso ambiente del Lago Blu, nelle cui acque si riflette l'inconfondibile piramide del Cervino. La formula Maxiavalanche Europe Cup, mette in competizione i migliori Riders del momento e permette agli ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Insui pendii con vista, a 3.200, per poi scendere attraversando paesaggi suggestivi, facendo lo slalom tra laghi e foreste.l'appuntamento con la sedicesima edizione della Maxiavalanche, la celebre competizione di discesa in, che dal 30 al 31 luglio farà tappa a Breuil-Cervinia. Per l'appuntamento più spettacolare del suo circuito è stato scelto un tracciato diinedito, che condurrà ir dagli oltre 3 mila delle alture sopra Cime Bianche Laghi al meraviglioso ambiente del Lago Blu, nelle cui acque si riflette l'inconfondibile piramide del. La formula Maxiavalanche Europe Cup, mette in competizione i migliori Riders del momento e permette agli ...

