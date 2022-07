"In arrivo fenomeni estremi", Mario Giuliacci-choc: meteo, la data del disastro (Di domenica 24 luglio 2022) Instabilità su tutta Italia. È questa la previsione meteo per le prossime ore secondo il meteorologo Mario Giuliacci. "Questo mese di luglio vedrà ancora l'Anticiclone Nord-Africano sicuro protagonista, ma nonostante ciò ci sarà spazio anche per una fugace incursione delle più fresche e instabili correnti atlantiche", premette l'esperto. Per Giuliacci fino agli inizi della prossima settimana dominerà il sole e il caldo. I temporali saranno pochi e di calore sulle zone alpine. Qualcosa però può cambiare intorno al 26-27 di luglio, "quando ci sarà la coda di una perturbazione atlantica in transito al di là delle Alpi lambirà la nostra Penisola". Più nel dettaglio i temporali arriveranno martedì 26 e mercoledì 27 al Nord, sulle Alpi e in pianura. "L'evoluzione su periodi più lunghi - ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Instabilità su tutta Italia. È questa la previsioneper le prossime ore secondo ilrologo. "Questo mese di luglio vedrà ancora l'Anticiclone Nord-Africano sicuro protagonista, ma nonostante ciò ci sarà spazio anche per una fugace incursione delle più fresche e instabili correnti atlantiche", premette l'esperto. Perfino agli inizi della prossima settimana dominerà il sole e il caldo. I temporali saranno pochi e di calore sulle zone alpine. Qualcosa però può cambiare intorno al 26-27 di luglio, "quando ci sarà la coda di una perturbazione atlantica in transito al di là delle Alpi lambirà la nostra Penisola". Più nel dettaglio i temporali arriveranno martedì 26 e mercoledì 27 al Nord, sulle Alpi e in pianura. "L'evoluzione su periodi più lunghi - ...

