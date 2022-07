Ilary Blasi torna in Italia | ecco dove è stata avvistata la conduttrice

infoitcultura : Ilary Blasi torna a Sabaudia, prima volta senza Totti dopo 20 anni - infoitcultura : Totti-Blasi, Ilary in vacanza nella casa di Sabaudia - RTzanzibar : RT @IsaeChia: Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono (già) sotto lo stesso tetto? L’indiscrezione Nel frattempo Ilary Blasi è rientrata dal… - IsaeChia : Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono (già) sotto lo stesso tetto? L’indiscrezione Nel frattempo Ilary Blasi è rie… - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi: spunta il retroscena che fa male - #Francesco #Totti #Ilary #Blasi: -

Il conduttore ha rotto il silenzio e sui social ha detto la sua Dopo aver annunciato tramite un comunicato stampa di separarsi dopo ben 17 anni di matrimonio, Francesco Totti esono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questo ultimo periodo. Dopo un silenzio durato molti giorni, anche Alvin ha deciso di dire la sua sulla questione tramite i ...Perè arrivato il momento del ritorno. Quello alla vita in Italia, tra i suoi luoghi di sempre, vicina alle persone che ci sono sempre state. Così, dopo la vacanza in Tanzania con i tre figli ...Dopo la fuga in Tanzania, in queste ore Ilary Blasi è tornata in Italia: ecco dove è stata avvistata la conduttrice.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...