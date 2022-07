Elezioni, Letta chiude la porta in faccia a Conte: “Separazione irreversibile” (Di domenica 24 luglio 2022) “Rottura irreversibile con il M5S“: Enrico Letta restituisce il ceffone a Giuseppe Conte. Non gli è piaciuta l’intervista la la Stampa rilasciata dal leader pentastellato. Che ha dato dell’arrogante” al Pd, virando poi tutto a sinistra, verso Speranza e Articolo 1 (“Con loro c’è genuina consonanza di cose da fare”). E rivendicando di essere lui più progessista di Letta. Il leader del Pd, ospite di Mezz’ora in più su Rai3, non ha perso l’occasione per replicare, punzecchiare e chiudere la porta in faccia al leader del Movimento 5 stelle, almeno in questa tornata elettorale. Enrico Letta a Conte: “Le nostre strade si sono separate, senza astio” “Le nostre strade si sono separate, senza astio“. E’ una Separazione ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 24 luglio 2022) “Rotturacon il M5S“: Enricorestituisce il ceffone a Giuseppe. Non gli è piaciuta l’intervista la la Stampa rilasciata dal leader pentastellato. Che ha dato dell’arrogante” al Pd, virando poi tutto a sinistra, verso Speranza e Articolo 1 (“Con loro c’è genuina consonanza di cose da fare”). E rivendicando di essere lui più progessista di. Il leader del Pd, ospite di Mezz’ora in più su Rai3, non ha perso l’occasione per replicare, punzecchiare ere lainal leader del Movimento 5 stelle, almeno in questa tornata elettorale. Enrico: “Le nostre strade si sono separate, senza astio” “Le nostre strade si sono separate, senza astio“. E’ una...

