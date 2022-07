Elezioni: Calenda, 'sento la Gelmini, Brunetta no ma sì al dialogo con loro' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - Il dialogo va portato avanti "non solo con il Pd. Per esempio anche con persone che spero di poter accogliere in Azione, la Gelmini e la Carfagna, che hanno avuto il coraggio di dire a Berlusconi hai passato il limite". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda. "Con Gelmini ci sentiamo, dirà lei cosa vuole fare. Brunetta no. Ma Carfagna e Gelmini hanno meriti oggettivi", ha aggiunto il leader di Azione. Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - Ilva portato avanti "non solo con il Pd. Per esempio anche con persone che spero di poter accogliere in Azione, lae la Carfagna, che hanno avuto il coraggio di dire a Berlusconi hai passato il limite". Lo ha detto Carloa In onda. "Conci sentiamo, dirà lei cosa vuole fare.no. Ma Carfagna ehanno meriti oggettivi", ha aggiunto il leader di Azione.

AndreaMarcucci : Un’area che va da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda. La propone oggi @Pierferdinando in un’intervista al… - fanpage : No a Giuseppe Conte. Sì a Calenda, Renzi e agli ex ministri di Forza Italia. Così Enrico Letta immagina la coalizio… - Open_gol : Il segretario dem spalanca le porte a tutti, tranne Conte, per la sfida che secondo lui sarà contro Meloni candidat… - alby_re : @EnricoLetta Ma veramente fate alleanza con #Renzi e #Calenda ???...è vero che per queste #elezioni più delle prec… - simsavit : #Italia #elezioni Mi riferiscono che Renato Brunetta ha rilasciato un'ottima intervista a Lucia Annunziata, dimostr… -