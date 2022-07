Calciomercato Salernitana, ora è tutto vero: l’hanno preso, esulta Nicola (Di domenica 24 luglio 2022) In casa Salernitana continua il Calciomercato in entrata. La società è al lavoro per accontentare in toto le richieste del tecnico Nicola. La Salernitana è una delle squadre più attive di questo Calciomercato. Dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza in extremis, il club campano ha ora come obiettivo quello di conquistare l’anno prossimo la salvezza in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022) In casacontinua ilin entrata. La società è al lavoro per accontentare in toto le richieste del tecnico. Laè una delle squadre più attive di questo. Dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza in extremis, il club campano ha ora come obiettivo quello di conquistare l’anno prossimo la salvezza in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@OfficialUSS1919, #Bonazzoli a un passo dal ritorno a titolo definitivo ?? - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialUSS1919, in attacco idea #Piatek - DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana in chiusura per #Sambia - DiMarzio : .@Salernitana, è fatta per il ritorno di #Bonazzoli: trasferimento a titolo definitivo?? - SerieBNewsCom : #Inzaghi si regala il colpo dalla #SerieATIM: ?? ufficiale #Gagliolo dalla #Salernitana -