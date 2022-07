Berrettini-Ruud in tv oggi in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Atp Gstaad 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) Matteo Berrettini se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud nell’ultimo atto del torneo Atp 250 di Gstaad 2022. Il romano va a caccia dell’ottavo titolo in carriera, il terzo consecutivo dopo il rientro dall’infortunio alla mano destra dopo Stoccarda e Queen’s. L’azzurro, dopo la straordinaria rimonta sullo spagnolo Martinez ai quarti, è tornato immediatamente sui propri standard in semifinale contro Dominic Thiem, a cui ha lasciato solamente cinque giochi. Contro il finalista del Roland Garros, per Berrettini servirà ancora di più aumentare il livello. Ruud, infatti, è il campione uscente qui in Svizzera e deve ancora perdere un singolo set all’interno della manifestazione. Il suo gioco si adatta alla perfezione alla terra in altura della cittadina elvetica. Lo dimostrano le ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Matteose la vedrà contro il norvegese Caspernell’ultimo atto del torneo Atp 250 di. Il romano va a caccia dell’ottavo titolo in carriera, il terzo consecutivo dopo il rientro dall’infortunio alla mano destra dopo Stoccarda e Queen’s. L’azzurro, dopo la straordinaria rimonta sullo spagnolo Martinez ai quarti, è tornato immediatamente sui propri standard in semifinale contro Dominic Thiem, a cui ha lasciato solamente cinque giochi. Contro il finalista del Roland Garros, perservirà ancora di più aumentare il livello., infatti, è il campione uscente qui in Svizzera e deve ancora perdere un singolo set all’interno della manifestazione. Il suo gioco si adatta alla perfezione alla terra in altura della cittadina elvetica. Lo dimostrano le ...

