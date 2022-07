ATP Umago, il tabellone di Jannik Sinner. Alcune vecchie conoscenze e le possibili sfide con Musetti e Alcaraz (Di domenica 24 luglio 2022) Jannik Sinner torna in campo ad Umago. Il tennista altoatesino rientra nelle competizioni a distanza di tre settimane, dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon e aver recuperato perfettamente dal problema alla caviglia procuratosi durante il match con Novak Djokovic. Essendo la seconda testa di serie del tabellone, la terra rossa croata lascia presagire in finale un nuovo scontro con Carlos Alcaraz, ma ci sono prima tre partite prima dell’eventuale ‘match del futuro’. Da numero 2, Jannik usufruisce di un bye al primo turno. A tenerlo a battesimo in Croazia sarà uno tra Jaume Munar e Mikael Ymer; se con il primo non ci sono precedenti, l’azzurro incrocerebbe un avversario già conosciuto in caso di vittoria dello svedese. Già quattro gli incroci tra di loro, con tre vittorie ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)torna in campo ad. Il tennista altoatesino rientra nelle competizioni a distanza di tre settimane, dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon e aver recuperato perfettamente dal problema alla caviglia procuratosi durante il match con Novak Djokovic. Essendo la seconda testa di serie del, la terra rossa croata lascia presagire in finale un nuovo scontro con Carlos, ma ci sono prima tre partite prima dell’eventuale ‘match del futuro’. Da numero 2,usufruisce di un bye al primo turno. A tenerlo a battesimo in Croazia sarà uno tra Jaume Munar e Mikael Ymer; se con il primo non ci sono precedenti, l’azzurro incrocerebbe un avversario già conosciuto in caso di vittoria dello svedese. Già quattro gli incroci tra di loro, con tre vittorie ...

OA_Sport : Jannik Sinner torna in campo ad Umago: questo il suo possibile tabellone sulla terra rossa croata - zazoomblog : Entry list Atp Umago 2022: i partecipanti e gli italiani presenti - #Entry #Umago #2022: #partecipanti - andreastoolbox : #ATP Umago - Draw: Fognini in alto con Alcaraz, Musetti in basso con Sinner - sportface2016 : #AtpUmago, il tabellone principale: presenti #Sinner, #Fognini e #Musetti - Ilsuperbo89 : Qualificati esclusi (e non è detto che a qualcuno non riesca un exploit, non dico chi ma questo Torneo è democratic… -