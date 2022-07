Atalanta, TMW: “Piace Lookman del Lipsia” (Di domenica 24 luglio 2022) Atalanta Lookman- L’Atalanta continua la sua preparazione atletica in vista della prossima stagione. Oggi seduta di lavoro aerobico e di scarico per pesi minori per gli uomini di Gasperini. L’Atalanta è attentissima sul mercato, interessano tanti nomi e, mentre si prova la chiusura per Nuno Tavares, i bergamaschi danno tanta importanza al pacchetto offensivo. Interessano Andrea Pinamonti con la quale, i nerazzurri avranno una call con l’Inter nelle prossime giornate. È stato sondato anche il nome di El Sharawy per la fascia, per la Roma non è incedibile ma, vorrebbe essere inserito per un affare che porterebbe a Pasalic. L’ultimo nome per i Bergamaschi è quello di Lookman, classe 98?, ala offensiva del Lipsia. Il ventiquattrenne possiede ottime doti tecniche, abile nel dribbling e ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione atletica in vista della prossima stagione. Oggi seduta di lavoro aerobico e di scarico per pesi minori per gli uomini di Gasperini. L’è attentissima sul mercato, interessano tanti nomi e, mentre si prova la chiusura per Nuno Tavares, i bergamaschi danno tanta importanza al pacchetto offensivo. Interessano Andrea Pinamonti con la quale, i nerazzurri avranno una call con l’Inter nelle prossime giornate. È stato sondato anche il nome di El Sharawy per la fascia, per la Roma non è incedibile ma, vorrebbe essere inserito per un affare che porterebbe a Pasalic. L’ultimo nome per i Bergamaschi è quello di, classe 98?, ala offensiva del. Il ventiquattrenne possiede ottime doti tecniche, abile nel dribbling e ...

