Addio campo largo. Letta vuole Calenda ma lui non ci sta. Renzi verso Toti (Di domenica 24 luglio 2022) Enrico Letta "È come con i bastoncini colorati dello Shanghai: se togli quello sbagliato cadono tutti gli altri", dice un big dem alle prese con il difficilissimo gioco a incastro delle alleanze per ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Enrico"È come con i bastoncini colorati dello Shanghai: se togli quello sbagliato cadono tutti gli altri", dice un big dem alle prese con il difficilissimo gioco a incastro delle alleanze per ...

LaVeritaWeb : Mentre Franceschini dà l’addio a Conte, sui dem si riversano i veti dei partitini. Calenda: «Mai con Di Maio e l’es… - OttaviDeborah : RT @LaNotiziaTweet: Addio all'asse giallorosso. Il Campo largo lo fanno i 5 Stelle. Verso la rottura con i dem, si guarda a Bersani & C. E… - infoitinterno : Addio campo largo Letta vuole Calenda ma lui non ci sta Renzi verso Toti - SIMONE4ESPOSITO : RT @cciro17_: @sscnapoli @dries_mertens14 Che lote. Il miglior marcatore della nostra storia salutato come salutereste un Meret qualsiasi.… - zielulife2 : @vendievattene Hai dimenticato 'inutile' dopo 'bordello'. L'addio di quello è stato un bene e andava salutato al ma… -