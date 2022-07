24 luglio … (Di domenica 24 luglio 2022) Gli eventi datati 24 luglio Nella biografia ‘E sono stato Gentile’ scritta con Alberto Cerruti l’ex difensore bianconero ha ricordato di aver indossato vari numeri. Ma c’è qualcuno che nella storia della Juventus ha fatto di più: come Piero Magni, al quale manco di aver vestito il 5. Lo scrisse La Stampa il giorno successivo alla sua scomparsa (se ne andò il 24 luglio 1992). Giocò anche nel Genoa. E a proposito del Grifone: oggi compie settant’anni Claudio Onofri, che in quella speciale classifica dei 100 rossoblù di sempre stilata dal Guerin Sportivo veniva piazzato al ventottesimo posto. Scrive di lui Simone Arveda: “In campo, reinventato libero, otto anni di gioie e dolori: una promozione e una retrocessione, la fascia da capitano, l’amicizia con Gorin tragicamente spezzata. E poi osservatore, allenatore delle giovanili, salvatore della baracca, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) Gli eventi datati 24Nella biografia ‘E sono stato Gentile’ scritta con Alberto Cerruti l’ex difensore bianconero ha ricordato di aver indossato vari numeri. Ma c’è qualcuno che nella storia della Juventus ha fatto di più: come Piero Magni, al quale manco di aver vestito il 5. Lo scrisse La Stampa il giorno successivo alla sua scomparsa (se ne andò il 241992). Giocò anche nel Genoa. E a proposito del Grifone: oggi compie settant’anni Claudio Onofri, che in quella speciale classifica dei 100 rossoblù di sempre stilata dal Guerin Sportivo veniva piazzato al ventottesimo posto. Scrive di lui Simone Arveda: “In campo, reinventato libero, otto anni di gioie e dolori: una promozione e una retrocessione, la fascia da capitano, l’amicizia con Gorin tragicamente spezzata. E poi osservatore, allenatore delle giovanili, salvatore della baracca, ...

