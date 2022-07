Vaccari: un regolamento per arrivare alle candidature nel Pd (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Di alleanze e strategie si parla dentro gli organi statutari del Partito democratico. L'appello che Enrico Letta ha lanciato ai gruppi parlamentari dem, prima, e alla segreteria nazionale, poi, sembra caduto nel vuoto. Il dibattito, al momento, imperversa sui quotidiani attraverso interviste e retroscena. Da qui la presa di posizione di Stefano Vaccari, capo dell'Organizzazione del Pd, che interpellato dall'AGI spiega: "Trovo veramente sbagliato che si discuta sui giornali si quello che dovrebbe o non dovrebbe fare il segretario. Enrico Letta sa meglio di chiunque altro quello che c'è da fare. Ha detto in modo chiaro che si discuterà in direzione la prossima settimana sulla postura che il Partito Democratico dovrà tenere in campagna elettorale, alle elezioni. Ci sarà il coinvolgimento di tutti i segretari regionali, ci sarà la ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Dianze e strategie si parla dentro gli organi statutari del Partito democratico. L'appello che Enrico Letta ha lanciato ai gruppi parlamentari dem, prima, e alla segreteria nazionale, poi, sembra caduto nel vuoto. Il dibattito, al momento, imperversa sui quotidiani attraverso interviste e retroscena. Da qui la presa di posizione di Stefano, capo dell'Organizzazione del Pd, che interpellato dall'AGI spiega: "Trovo veramente sbagliato che si discuta sui giornali si quello che dovrebbe o non dovrebbe fare il segretario. Enrico Letta sa meglio di chiunque altro quello che c'è da fare. Ha detto in modo chiaro che si discuterà in direzione la prossima settimana sulla postura che il Partito Democratico dovrà tenere in campagna elettorale,elezioni. Ci sarà il coinvolgimento di tutti i segretari regionali, ci sarà la ...

