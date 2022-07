Uomini e Donne, l'ex tronista Gianfranco Apicerni, ex fidanzato di Noemi Bocchi, sbotta sui social (Di sabato 23 luglio 2022) Nell'affaire Totti-Blasi, è spuntato anche l'ex tronista romano e postino di C'è Posta per Te: Gianfranco Apicerni. Leggi su comingsoon (Di sabato 23 luglio 2022) Nell'affaire Totti-Blasi, è spuntato anche l'exromano e postino di C'è Posta per Te:

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - caoscalmo18 : RT @holy__motors: È vero che negli uomini c'è una parte femminile. Infatti alcuni si fanno sempre i selfie, come le donne. - operationk4m : Non c'è letteralmente nessun riscontro della cazzata che hai detto visto che i p3d0 uomini sono letteralmente molti… - operationk4m : A parte il fatto che le donne non possono stuprare, resta il fatto che hai definito la pedofilia un disturbo psichi… -