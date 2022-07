TrendForce dichiara | la domanda di monitor LCD continua a indebolirsi

Leggi su tuttotek

(Di sabato 23 luglio 2022) LadiLCDnel 2H22, le spedizioni annuali a soli 139,9 milioni di unità, afferma(qui per visitare il sito) è un leader globale nella fornitura di informazioni di mercato approfondite e servizi di consulenza professionale per clienti in una vasta gamma di settori. Inoltre,si è affermata come una solida piattaforma per lo scambio di informazioni di mercato vitali tra aziende di diversi settori. Con una base di membri in tutto il mondo di oltre 500.000 abbonati,ha costruito solide relazioni con clienti impegnati nei settori tecnologici più importanti e di recente emersione.ospita almeno cinque conferenze annuali ad Aisa (ad esempio, a ...