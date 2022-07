Torna Grillo e benedice la linea dura e il tetto ai due mandati

Leggi su agi

(Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Abbronzato, con il frinire delle cicale sullo sfondo, parla da quello che si direbbe il patio di una casa al mare, e il tono è rilassato come la location suggerisce. Ma quello che Beppeaffida a un breve video sul suo Blog è l'endorsement allae pura di M5s, quando si è ormai alle prime battute della campagna elettorale. Dopo giorni di riflessioni 'alte' sui temi della sostenibilità, il cofondatore del Movimento plana sulla contesa politica del momento e rispolvera le radici del suo impegno in politica. Un richiamo ai valori fondanti, non a caso con un riferimento a Gianroberto Casaleggio. Ma anche un'indicazione di marcia per la campagna elettorale: "Non ci siamo riusciti - recrimina guardando alle aspirazioni della 'discesa in campo' - e mi sento colpevole anche io, ma - è la nuova 'chiamata alle armi che ...