Scherma, fioretto maschile a squadre in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Mondiali Il Cairo 2022 (Di sabato 23 luglio 2022) Tutto pronto per gli assalti del tabellone principale del fioretto maschile a squadre ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma, in programma dal 13 al 23 luglio. Nella giornata che chiude la manifestazione, l'Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. Chi salirà sul podio? L'appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di sabato 23 luglio con quarti di finale e semifinali, mentre le finali per terzo e primo posto sono previste alle ore 15.00 e 18.00 rispettivamente. Di seguito, le informazioni per seguire tutti gli assalti di giornata. SEGUI IL LIVE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL ...

