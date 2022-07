Rom muore sulla supercar a Roma | la folle corsa sul Gra a 280 all' ora prima dell' incidente fatale

ultima_di : 300km/h sul Raccordo Anulare, due spacciatori con origini Rom già noti alle forze dell’ordine su una AudiR8 ( che s… - Smargiasso1975_ : RT @cronacadiroma: Schianto sul GRA a folle velocità: giovane rom muore sul colpo (VIDEO) #GRA #Rom - Smargiasso1975_ : RT @infoitinterno: Rom muore sulla supercar a Roma: la folle corsa sul Gra (a 280 km/h) prima dello schianto - Smargiasso1975_ : RT @globalistIT: - LuigiIvanV : Open: Roma, a 290 km all’ora sul Grande raccordo anulare filmato dall’amico, poi lo schianto: muore un 22enne – Il… -

sulla supercar a Roma : la folle corsa sul Gra (a 280 all'ora) prima dell' incidente fataleUn ferroviere, impegnato in un sopralluogo, ha assistito allo scippo del telefonino, messo in atto da un 17ennee non ci ha pensato due volte, lo ha inseguito subito. Purtroppo lo sforzo, a causa ...Un incendio era scoppiato a margine della corsia. Dopo l'impatto si sono formati due chilometri di coda e deviazioni, e il traffico potrebbe peggiorare ...Una ragazza di 28 anni è morta oggi, 23 luglio 2022, in un incidente avvenuto, intorno alle ore 13, sulla A12 Roma-Civitavecchia. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 4 in direzione sud, p ...