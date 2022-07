Perdersi con Bolaño a Città del Messico (Di sabato 23 luglio 2022) Città del Messico è un coacervo di vie, un’infinità di strade caotiche che si intrecciano e separano in modi misteriosi, incomprensibili. Alessandro Raveggi, nel suo ultimo libro A Città del Messico con Bolaño, edito da Giulio Perrone Editore, prova a descrivere attraverso mappe sovrapponibili il caos di questa megalopoli. La sfida è ambiziosa, e dalla scrittura di Raveggi è chiaro fin da subito il voler sottolineare l’impossibilità delle mappe di riportare il territorio. L’autore mette dei cardini, traccia delle linee guida, ma la scrittura, così come la capitale messicana, scivola via continuamente. C’è sempre un non detto, un incomprensibile mistero che si estende e protrae in quel territorio ambiguo che si sviluppa tra crudeltà, concretezza, misticismo e fantasia. Città del ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022)delè un coacervo di vie, un’infinità di strade caotiche che si intrecciano e separano in modi misteriosi, incomprensibili. Alessandro Raveggi, nel suo ultimo libro Adelcon, edito da Giulio Perrone Editore, prova a descrivere attraverso mappe sovrapponibili il caos di questa megalopoli. La sfida è ambiziosa, e dalla scrittura di Raveggi è chiaro fin da subito il voler sottolineare l’impossibilità delle mappe di riportare il territorio. L’autore mette dei cardini, traccia delle linee guida, ma la scrittura, così come la capitale messicana, scivola via continuamente. C’è sempre un non detto, un incomprensibile mistero che si estende e protrae in quel territorio ambiguo che si sviluppa tra crudeltà, concretezza, misticismo e fantasia.del ...

