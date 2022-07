LIVE – Atalanta-Como | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 23 luglio 2022) Ladideldei bergamaschi. Nel quartier generale della Dea si scende in campo in una sfida a porte chiuse stabilita in extremis dal club orobico in un derby contro una selezione che milita in Serie B e dunque test probante per la condizione dei nerazzurri di Gasperini. Si parte alle ore 17 di sabato 23 luglio, chi vincerà? Scopriamolo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LAore 17 SportFace.