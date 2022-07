Il Comune di Ardea aderisce a “ELoGE Italia”: il questionario per i cittadini (Di sabato 23 luglio 2022) Ardea – Nell’anno 2022, il Comune di Ardea ha aderito al Programma “ELoGE Italia”, promosso dal Consiglio d’Europa e attuato sul territorio nazionale da Aiccre con la collaborazione di ISIG-Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia. In particolare, si tratta di un programma promosso dal Consiglio d’Europa che premia le amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di Buona Governance democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12 Principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale. Il Comune ha già compiuto un esercizio di autovalutazione e ora si è passati alla Fase 2, ossia alla raccolata dei dati, attraverso appositi questionari, tra i rappresentanti eletti, i dipendenti comunali e i cittadini. Il breve ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022)– Nell’anno 2022, ildiha aderito al Programma “”, promosso dal Consiglio d’Europa e attuato sul territorio nazionale da Aiccre con la collaborazione di ISIG-Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia. In particolare, si tratta di un programma promosso dal Consiglio d’Europa che premia le amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di Buona Governance democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12 Principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale. Ilha già compiuto un esercizio di autovalutazione e ora si è passati alla Fase 2, ossia alla raccolata dei dati, attraverso appositi questionari, tra i rappresentanti eletti, i dipendenti comunali e i. Il breve ...

