“Grisì in Festa” | sagra dello street food siciliano

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 23 luglio 2022)(MONREALE) – Per le strade dic’è aria di! Oggi e domani, alle ore 18:00, ritorna l’imperdibile appuntamento con il gustoso, giunto alla terza edizione. Laè pronta ad estasiare la vista e deliziare il palato. Numerosi stand espositivi adibiti con il meglio della tradizione siciliana: arancine, panelle, crocchè, sfincione, carne, cannoli, prodotti biologici, vino, drink estivi e tanto altro. Laè molto sentita dagli abitanti. Quest’ultimi sono già in fermento, pronti a stringere nuove amicizie ed a divertirsi. Per le vie si potrà sentire la musica e le sonori risate della gente. L'articolo Filodiretto Monreale.