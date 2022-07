Giorgio Mastrota frecciata contro il GF Vip | “Non vado a parlare a vanvera in tv”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 luglio 2022) Se qualcuno si chiede sesarà nella prossima edizione del GF Vip o se mai partecipare al reality show di Alfonso Signorini la risposta è no. E’ impossibile perchéha appena lanciato una bellail programma o forsei concorrenti. Ammette che molte volte gli hanno proposto di far parte del cast, immaginiamo anche con un ottimo compenso, ma ancora oggi la sua risposta è un rifiuto e sarà sempre un no. Ha una spiegazione ed è qui che arrivata la. Non possiamo dargli torto ma è anche nella capacità di ognuno di fare uscire fuori qualcosa di importante da questi reality, dalla partecipazione dei singoli.il GF Vip?” “Tante volte me lo ...