GdS – Chi è Endrick del Palmeiras: asta tra City, Barça, Real e… (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-21 11:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Il più strombazzato dei baby fenomeni brasiliani può firmare il suo primo contratto da pro col Palmeiras. Intanto domina il calcio giovanile brasiliano e chi lo vede resta a bocca aperta. In Europa può arrivare solo nel 2024, ma l’asta è cominciata “Un giorno diventerò calciatore e supereremo ogni problema”. Questa promessa fatta al padre quando aveva solo 10 anni, con le lacrime agli occhi davanti alla credenza vuota, sta per diventare Realtà ben oltre ogni aspettativa e più presto di quanto il piccolo Endrick Felipe Moreira de Sousa potesse mai immaginare. Quel ragazzino nato nel 2006 che ai tempi si limitava a dispensare magie nei tornei scolastici del Distretto Federale e nelle ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-21 11:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: Il più strombazzato dei baby fenomeni brasiliani può firmare il suo primo contratto da pro col. Intanto domina il calcio giovanile brasiliano e chi lo vede resta a bocca aperta. In Europa può arrivare solo nel 2024, ma l’è cominciata “Un giorno diventerò calciatore e supereremo ogni problema”. Questa promessa fatta al padre quando aveva solo 10 anni, con le lacrime agli occhi davanti alla credenza vuota, sta per diventaretà ben oltre ogni aspettativa e più presto di quanto il piccoloFelipe Moreira de Sousa potesse mai immaginare. Quel ragazzino nato nel 2006 che ai tempi si limitava a dispensare magie nei tornei scolastici del Distretto Federale e nelle ...

GDS_it : Il voto anticipato a Roma manda in tilt i partiti in Sicilia. C’è chi mette in dubbi a 48 ore dal voto on line e ne… - PAnnicchino : Beni confiscati, 8 anni e 10 mesi alla Saguto, 7 anni e 7 mesi a Seminara. Per chi non avesse visto la docu-serie N… - GDS_it : La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale - Marco36799202 : @Eliseo613 @Alex_Cavasinni Chi è l’editore della GdS? Cairo. Che commenti ti saresti aspettato? - MontanaGiacomo : @GDS_it Via il governo che non fa luce sulle vere piaghe sociali! Via chi finge di governare per il popolo italiano! -