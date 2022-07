Elezioni – ‘Prove di coalizione’, Conte tende la mano a Letta: “L’Italia è stata tradita dal centrodestra” (Di sabato 23 luglio 2022) Fissata la data delle Elezioni, puntuale, è partita la ‘caccia all’aggregazione’. Visto che i sondaggi (il ‘faro’ in certi ambienti), danno in pole position il centrodestra, da più parti sulla sponda opposta si cerca la giusta intuizione, il ‘compromesso salvifico’ per fare squadra, e non restare così fuori dalla composizione di un futuro Parlamento, che da queste parti si prospetta alquanto ‘ostico’. Corsa alla coalizione: Pd in testa, è scattata la corsa all’alleanza per cercare di arginare un centrodestra ‘vincente’ Per chi crede ancora alla politica o meglio, ‘a questa politica’, se ci appelliamo al solito, ormai vetusto schema ‘sinistra, centro, destra’, c’è intanto da dire che, ormai da anni, è in atto il tentativo (culturalmente impossibile), di definire la politica italiana in due precisi blocchi contrapposti, per dirla ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) Fissata la data delle, puntuale, è partita la ‘caccia all’aggregazione’. Visto che i sondaggi (il ‘faro’ in certi ambienti), danno in pole position il, da più parti sulla sponda opposta si cerca la giusta intuizione, il ‘compromesso salvifico’ per fare squadra, e non restare così fuori dalla composizione di un futuro Parlamento, che da queste parti si prospetta alquanto ‘ostico’. Corsa alla coalizione: Pd in testa, è scattata la corsa all’alleanza per cercare di arginare un‘vincente’ Per chi crede ancora alla politica o meglio, ‘a questa politica’, se ci appelliamo al solito, ormai vetusto schema ‘sinistra, centro, destra’, c’è intanto da dire che, ormai da anni, è in atto il tentativo (culturalmente impossibile), di definire la politica italiana in due precisi blocchi contrapposti, per dirla ...

Elezioni - 'Prove di coalizione', Conte tende la mano a Letta: 'L'Italia è stata tradita dal centrodestra' Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano. Anche chi non conta e chi non ha ... Problema America. Presidente golpista e successore a perdere L'ex presidente non ha mai riconosciuto il risultato delle elezioni perse in favore di Joe Biden, ma non ha mai portato prove a sostegno delle presunte frodi che spinsero i suoi sostenitori all'... Domani Ora ci sono le, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano. Anche chi non conta e chi non ha ...L'ex presidente non ha mai riconosciuto il risultato delleperse in favore di Joe Biden, ma non ha mai portatoa sostegno delle presunte frodi che spinsero i suoi sostenitori all'... Ecco perché Donald Trump può vincere ancora e distruggere l’America