E adesso Conte attacca il Partito Democratico | “Da loro parole arroganti”

"Ormai la macchina delle primarie siciliane è partita e domani il Movimento vi prenderà parte. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo". Dopo la caduta del governo Draghi Giuseppe Conte, che si diceva volesse far sbollire il Partito Democratico "arrabbiato" per il ruolo che ha avuto il Movimento 5 Stelle nella fine dell'esecutivo, non ha aspettato invece molto per reagire alle dichiarazioni del segretario Letta e non solo. Ad esempio il ministro Dario Franceschini, uno dei più strenui difensori del patto con i Cinque Stelle, aveva chiuso il campo largo a doppia mandata dicendo che "con i Cinque Stelle ù finita, c'e' uno schema nuovo e la sfida è tra chi ha difeso il governo Draghi fino all'ultimo e chi ha ...

