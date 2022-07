Con l’accordo sul grano evitata una catastrofe alimentare ma devono cessare le armi Invasione russa dell'Ucraina (Di sabato 23 luglio 2022) l’accordo di Istanbul è fondamentale. Prima il delegato ucraino, poi quello russo (non contestualmente, dunque) hanno firmato l’intesa dinanzi al segretario generale dell’Onu, Guterréz, ed al turco Erdogan. Venti milioni di tonnellate di grano possono partire subito da alcuni porti ucraini, Odessa principalmente, con corridoi garantiti all’Ucraina e controlli garantiti alla Russia, ovvero che nelle navi non siano trasportate armi occidentali. Con l’intesa viene evitata una catastrofe alimentare per il mondo ed anche sul piano economico i prezzi sono già tornati ai livelli precedenti l’Invasione russa dell’Ucraina. L’Invasione: l’accordo di ieri viene ... Leggi su noinotizie (Di sabato 23 luglio 2022)di Istanbul è fondamentale. Prima il delegato ucraino, poi quello russo (non contestualmente, dunque) hanno firmato l’intesa dinanzi al segretario generale’Onu, Guterréz, ed al turco Erdogan. Venti milioni di tonnellate dipossono partire subito da alcuni porti ucraini, Odessa principalmente, con corridoi garantiti all’e controlli garantiti alla Russia, ovvero che nelle navi non siano trasportateoccidentali. Con l’intesa vieneunaper il mondo ed anche sul piano economico i prezzi sono già tornati ai livelli precedenti l’. L’di ieri viene ...

LiaQuartapelle : L’accordo sul grano è il primo spiraglio dopo 149 di guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Non dimen… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ucraina ha firmato l'accordo sul grano con Turchia ed Onu. Poi toccherà ai russi - matteosalvinimi : Gratitudine per la Turchia, che ha ospitato gli incontri e promosso l’accordo, firmato con l’Onu. Speriamo che sia… - Tullia01 : RT @LiaQuartapelle: L’accordo sul grano è il primo spiraglio dopo 149 di guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Non dimentich… - ninocortesi : RT @ninocortesi: Questi vincere o perdere le elezioni non frega, perché ancora prima di farle, sono già d'accordo con tutti gli altri di… -