Calciomercato Lazio | novità su Vecino | accadrà la prossima settimana

Dopo l'arrivo di Maximiano, Casale e Romagnoli la Lazio continua ad allestire una squadra pronta a competere per un posto nell'Europa che conta. Un giocatore su cui i dirigenti biancocelesti hanno già da tempo gli occhi è Matias Vecino, il quale si è liberato a parametro zero dall'Inter nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, nel corso della prossima settimana potrebbe andare in scena un summit decisivo per quanto riguarda la chiusura della trattativa. La Lazio offrirebbe un contratto che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro con bonus per tre stagioni, un'offerta superiore rispetto a quella formulata una settimana fa. Nell'ultima stagione l'uruguagio ha totalizzato 17 presenze

