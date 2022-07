Amazzonia: cosa la sta distruggendo? (Di sabato 23 luglio 2022) L’Amazzonia è definita come il polmone verde del nostro Pianeta. Questo perché può assorbire da 150 a 200 miliardi di tonnellate di carbonio e rappresentando una risorsa fondamentale per l’equilibrio climatico del Pianeta. Le sue foreste pluviali forniscono dal 17 al 20% dell’acqua dolce della Terra ma negli ultimi trent’anni, come indica il WWF, abbiamo perso una media di foresta tropicale pari a 12.000 kmq all’anno, ma nei periodi peggiori si è arrivati a 28.000 kmq. A minacciare la foresta amazzonica è soprattutto la deforestazione, praticata anche illegalmente per far spazio agli allevamenti. Questa viene praticata appiccando incendi, che non sono però gestibili e che sono aumentati dell’83% solo nell’ultimo anno. Amazzonia – Photo Credits TeleambienteDeforestazione dell’Amazzonia: tutta colpa della carne Secondo un’inchiesta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) L’è definita come il polmone verde del nostro Pianeta. Questo perché può assorbire da 150 a 200 miliardi di tonnellate di carbonio e rappresentando una risorsa fondamentale per l’equilibrio climatico del Pianeta. Le sue foreste pluviali forniscono dal 17 al 20% dell’acqua dolce della Terra ma negli ultimi trent’anni, come indica il WWF, abbiamo perso una media di foresta tropicale pari a 12.000 kmq all’anno, ma nei periodi peggiori si è arrivati a 28.000 kmq. A minacciare la foresta amazzonica è soprattutto la deforestazione, praticata anche illegalmente per far spazio agli allevamenti. Questa viene praticata appiccando incendi, che non sono però gestibili e che sono aumentati dell’83% solo nell’ultimo anno.– Photo Credits TeleambienteDeforestazione dell’: tutta colpa della carne Secondo un’inchiesta ...

