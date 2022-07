All'asta la Ferrari di maggior successo guidata da Michael Schumacher in Formula 1 (Di sabato 23 luglio 2022) Alla Monterey Car Week 2022 (18 - 22 agosto), in California, RM Sotheby's proporrà all'asta una Ferrari di Formula 1 guidata da Michael Schumacher nella stagione 1998. Si tratta della monoposto che ... Leggi su motori.quotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Alla Monterey Car Week 2022 (18 - 22 agosto), in California, RM Sotheby's proporrà all'unadidanella stagione 1998. Si tratta della monoposto che ...

ilpost : È stata riportata in Italia una tela di Artemisia Gentileschi che era stata esportata e messa all’asta illegalmente - artemisiaitaly : Bari, l'intrigo di Artemisia: caccia all'altro capolavoro scomparso e venduto all'asta per 1,8 milioni nel 2018 - artemisiaitaly : Bari, l'intrigo di Artemisia: caccia all'altro capolavoro scomparso e venduto all'asta per 1,8 milioni nel 2018… - maurarossi9 : RT @StefanoDamico5: @ierogamos Noi? Se fosse per me, Speranza passerebbe i prossimi 30 anni dietro le sbarre con tutti i beni pignorati e v… - uomo_ragno : @Simfrac Secondo me non è un questione di difficoltà. Esempio, non sai quante persone che comprano casa all'asta la… -