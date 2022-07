Alex Belli rivela: ‘Al momento nella mia vita non ci sono Il Paradiso delle signore e Upas’ (Di sabato 23 luglio 2022) Nelle scorse settimane, Alex Belli, era stato accostato dai rumor al cast di Upas e Il Paradiso delle signore. A smentire ogni indiscrezione, ci ha pensato l’attore stesso, che durante un’intervista ha sottolineato che al momento ‘un suo imminente ritorno in scena’ nel cast di una soap Tv non è in programma. Le parole di Alex Belli La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto protagonista Alex Belli. Alcuni rumor nei giorni scorsi avevano accostato l’attore al cast di soap di gran successo: Il Paradiso delle signore e Un Posto al Sole. In un’intervista recente rilasciata, a Nuovo Tv, Alex Belli ha chiarito: “Ho letto in rete che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 23 luglio 2022) Nelle scorse settimane,, era stato accostato dai rumor al cast di Upas e Il. A smentire ogni indiscrezione, ci ha pensato l’attore stesso, che durante un’intervista ha sottolineato che al‘un suo imminente ritorno in scena’ nel cast di una soap Tv non è in programma. Le parole diLa sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto protagonista. Alcuni rumor nei giorni scorsi avevano accostato l’attore al cast di soap di gran successo: Ile Un Posto al Sole. In un’intervista recente rilasciata, a Nuovo Tv,ha chiarito: “Ho letto in rete che ...

