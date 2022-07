WTA Palermo 2022, Jasmine Paolini salva due match-point e approda in semifinale! Battuta Nuria Parrizas-Diaz (Di venerdì 22 luglio 2022) Con grinta e determinazione. 3 ore e 7 minuti di partita per Jasmine Paolini (n.61 WTA) per battere la spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.54 del mondo) nei quarti di finale del WTA di Palermo. Una sfida dai connotati epici quella sulla terra rossa siciliana, con l’azzurra capace di imporsi in rimonta sullo score di 6-7 (5) 7-5 6-2, rimontando dal 2-5 dal 2° set e annullando due match-point (19 palle break salvate sulle 22 costruite dall’iberica). Un risultato che permette alla toscana di giocarsi la semifinale con la vincente della sfida tra Lucia Bronzetti e la francese Caroline Garcia. Nel primo set Paolini ha di che rammaricarsi per la palla break non sfruttata nel secondo gioco. Nel game successivo la spagnola è ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Con grinta e determinazione. 3 ore e 7 minuti di partita per(n.61 WTA) per battere la spagnola(n.54 del mondo) nei quarti di finale del WTA di. Una sfida dai connotati epici quella sulla terra rossa siciliana, con l’azzurra capace di imporsi in rimonta sullo score di 6-7 (5) 7-5 6-2, rimontando dal 2-5 dal 2° set e annullando due(19 palle breakte sulle 22 costruite dall’iberica). Un risultato che permette alla toscana di giocarsi la semifinale con la vincente della sfida tra Lucia Bronzetti e la francese Caroline Garcia. Nel primo setha di che rammaricarsi per la palla break non sfruttata nel secondo gioco. Nel game successivo la spagnola è ...

OA_Sport : #TENNIS #Palermo Jasmine Paolini salva due match-point e approda in semifinale! Sconfitta Nuria Parrizas-Diaz - sportface2016 : #WtaPalermo, #Paolini eroica: rimonta da brividi su #ParrizasDiaz e prima semifinale dell’anno - mikrofondakimvr : ?? WTA Palermo ?? Çeyrek Final ?? Lucia Bronzetti - Caroline Garcia ? 00.30 ?? Bein Sports Max 2 ??? @ardvatansever - zazoomblog : LIVE – Paolini-Parrizas-Diaz 6-7 7-5 5-2 quarti di finale Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Paolini-Parriz… - zazoomblog : LIVE – Paolini-Parrizas-Diaz 6-7 7-5 0-1 quarti di finale Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Paolini-Parriza… -