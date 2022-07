Veronica Satti sbotta contro Manuel Bortuzzo: “Mi ha bloccata” (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo aver letto lo sfogo della ragazza che gestisce ‘Veneto Accessibility’ su Manuel Bortuzzo, è intervenuta anche Veronica Satti che ha scritto un secco “Schifo” ed ha taggato l’ex gieffino, Ultimo e ‘Vivo concerti’. La figlia di Bobby Solo ha continuato: “Grazie a Veneto Accessibility per quello che fa e per questa segnalazione. Non si cono davvero parole. C’è una zone dedicata ai disabili e lo stesso vale al Circo Massimo. Secondo voi è normale ciò che è successo?” Subito dopo i tag Veronica Satti si è accorta di essere stata bloccata da Manuel: “Orgogliosamente bloccata da questo signore. Ma chi si crede di essere, hai fatto il GF (parlo anche per me che mai me la sono tirata. Bella esperienza, sono grata ma fine). Mica ha fatto ... Leggi su biccy (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo aver letto lo sfogo della ragazza che gestisce ‘Veneto Accessibility’ su, è intervenuta ancheche ha scritto un secco “Schifo” ed ha taggato l’ex gieffino, Ultimo e ‘Vivo concerti’. La figlia di Bobby Solo ha continuato: “Grazie a Veneto Accessibility per quello che fa e per questa segnalazione. Non si cono davvero parole. C’è una zone dedicata ai disabili e lo stesso vale al Circo Massimo. Secondo voi è normale ciò che è successo?” Subito dopo i tagsi è accorta di essere statada: “Orgogliosamenteda questo signore. Ma chi si crede di essere, hai fatto il GF (parlo anche per me che mai me la sono tirata. Bella esperienza, sono grata ma fine). Mica ha fatto ...

