Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 13:10 (Di venerdì 22 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo le dimissioni del premier draghi il Presidente della Repubblica Ha sciolto il Parlamento e i relativi decreti in Gazzetta le lezioni si terranno il 25 settembre mentre la prima riunione delle camere fissata al 13 ottobre ancora il capo dello Stato ha ricordato che restano molti adempimenti da portare a termine ancora attuale il PNR non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando ha detto augurandosi che pur meno intense a volte acuta di etica della campagna elettorale vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo nell'interesse superiore dell'Italia scende sotto quota 230 punti differenziale tra Btp e Bund italiani tedeschi e ti porto 226,4 punti dopo oltre due ore di contrattazione in calo di 19 punti al 33% rendimento annuo italiano nella ...

