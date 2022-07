Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale il quadro ora è molto chiaro ed è un sollievo dopo giorni di grande incertezza il 25 settembre la cittadinanza tra chiamata alle urne per rinnovare le due camere con due grosse novità La prima è che essi leggeranno meno parlamentari 600 invece di 945 di tutte le legislature precedenti La seconda è che tutti riceveranno due schede anche i diciottenni non c’è più la soglia dei 25 anni per partecipare alle elezioni del Senato l’ulteriore data da segnare sul calendario e quella del 13 ottobre quando si insedieranno le nuove camere inizierà ufficialmente la diciannovesima legislatura della Repubblica Italiana le date come da procedure sono state fissate da un decreto licenziato nella serata di giovedì dal governo è il Presidente del Consiglio Mario Draghi la ministra ...