Traffico Roma del 22-07-2022 ore 15:30 (Di venerdì 22 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente Concorde sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Appia codema per Traffico sulla A1 Roma Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli incidenti in città disagi in via Giuseppe tomassetti e poi su via Tiburtina altezza Piazza delle Crociate in direzione Roma in Piazza della Rovere chiuso lo svincolo per via Gregorio VII nelle sotto passino per cavi elettrici su strada dalle 16 alle 18 per Rita una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e momentanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti da oggi a domenica 24 luglio torna il rally di Roma Capitale questa sera alle 19 da Castel Sant'Angelo partirà la passeggiata per il centro ...

VAIstradeanas : 15:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ?? In #A1 Variante in direzione #Roma traffico rallentato tra Badia e Aglio #viabiliTOS - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul lungotevere, tra Ponte Sant'Angelo e Ponte Sisto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dell'Amba Aradam, tra piazza di Porta San Giovanni e via Druso - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Giustiniana, tra via di Santa Cornelia e via di Valle Muricana -