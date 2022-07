Tennis, Matteo Berrettini sfiderà il redivivo Dominic Thiem in semifinale a Gstaad: ben 5 precedenti tra i due (Di venerdì 22 luglio 2022) Domani, sabato 23 luglio, nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Gstaad, Matteo Berrettini affronterà l’austriaco Dominic Thiem, numero 284 del ranking (mentre l’azzurro è il numero 15). Il match sarà il primo che si giocherà sul Campo Centrale, la Roy Emerson Arena. Sarà la sesta volta che i due Tennisti si affrontano: Matteo Berrettini è in vantaggio per 3-2. Il primo confronto in assoluto è l’unico su terra battuta ed al meglio dei 5 set: nel 2018 al terzo turno del Roland Garros, sulla terra outdoor di Parigi, l’austriaco vinse per 6-3 6-7 (5) 6-3 6-2. Domani il secondo confronto su terra battuta. Gli altri incroci tutti sul cemento, due indoor e due outdoor: l’azzurro ha vinto l’ultima sfida, nell’ATP Cup 2021, all’aperto, e ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Domani, sabato 23 luglio, nella primadel torneo ATP 250 diaffronterà l’austriaco, numero 284 del ranking (mentre l’azzurro è il numero 15). Il match sarà il primo che si giocherà sul Campo Centrale, la Roy Emerson Arena. Sarà la sesta volta che i dueti si affrontano:è in vantaggio per 3-2. Il primo confronto in assoluto è l’unico su terra battuta ed al meglio dei 5 set: nel 2018 al terzo turno del Roland Garros, sulla terra outdoor di Parigi, l’austriaco vinse per 6-3 6-7 (5) 6-3 6-2. Domani il secondo confronto su terra battuta. Gli altri incroci tutti sul cemento, due indoor e due outdoor: l’azzurro ha vinto l’ultima sfida, nell’ATP Cup 2021, all’aperto, e ...

