Samantha Cristoforetti volteggia tra le stelle per 7 ore

(Di venerdì 22 luglio 2022)è stata la protagonista di una passeggiata spaziale, durata quasi 7 ore fra le. È la prima donna europea. La missione diÈ anche la prima volta che un astronauta italiano esce dalla parte russa della stazione. La missione è iniziata con 50 minuti di ritardo e si è prolungata per 7 ore. È stata accompagnata dal collega russo Oleg Artemyev. Hanno indossato una tuta russa Orlan, ma contrassegnata da strisce azzurre per la, a differenza di quella di Artemyev che ha le strisce rosse. L’attività è stata pianificata attorno al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta della passeggiata spaziale numero 251 destinata alla manutenzione e all’ampliamento della Stazione Spaziale Internazionale. ...

