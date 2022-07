Salvini: "Premier Centrodestra lo decide chi ha un voto in più" | Letta "con" Draghi (Di venerdì 22 luglio 2022) Bonaccini: 'Impossibile alleanza Pd - M5s'. Intanto il governo Draghi, sollecitato anche dal Quirinale, si impegna a portare a termine i dossier più scottanti, primo fra tutti il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 luglio 2022) Bonaccini: 'Impossibile alleanza Pd - M5s'. Intanto il governo, sollecitato anche dal Quirinale, si impegna a portare a termine i dossier più scottanti, primo fra tutti il ...

ilfoglio_it : Taxi, balneari, pensioni e scostamento. Il premier chiede una fiducia piena e non di facciata sottoponendo al test… - Ettore_Rosato : .@CarloCalenda, ma perché sempre litigare con la politica? Se non ci fosse stato quel passaggio del 2019 oggi avrem… - borghi_claudio : @amicodimilano @BabiucGeorgel @todorov_denis No non eravamo pronti. Mai avremmo pensato prima delle elezioni di dov… - Foedericus : RT @sherpa810: @matteosalvinimi @maryfagi Salvini premier avrebbe dovuto succedere 5 anni fa come leader della coalizione di cdx ma qualcun… - andvaccaro : Diretta governo. Berlusconi correrà al Senato. Il Cav vede Meloni: ora vertice centrodestra. Salvini: «Premier lo d… -