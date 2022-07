Roma, va in porto l’Opa dei Friedkin: ora il delisting (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo 22 anni, la Roma dà l’addio alla Borsa. Come riporta Milano e Finanza, nell’ultimo giorno utile, va in porto l’Opa dei Friedkin lanciata lo scorso 13 giugno. Il gruppo americano ha superato la soglia del 95% necessaria per il successo. Un percorso nel quale i Friedkin si sono mossi in modo abile: la scadenza è stata prorogata per due volte e il prezzo aumentato da 43 a 45 centesimi. Previsto anche un premio fedeltà per gli azionisti che hanno aderito (si può anche cenare con i Friedkin e discutere con loro dei piani del club). Ora lo “squeeze out”: i Friedkin avranno diritto ad acquistare le azioni residue. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo 22 anni, ladà l’addio alla Borsa. Come riporta Milano e Finanza, nell’ultimo giorno utile, va indeilanciata lo scorso 13 giugno. Il gruppo americano ha superato la soglia del 95% necessaria per il successo. Un percorso nel quale isi sono mossi in modo abile: la scadenza è stata prorogata per due volte e il prezzo aumentato da 43 a 45 centesimi. Previsto anche un premio fedeltà per gli azionisti che hanno aderito (si può anche cenare con ie discutere con loro dei piani del club). Ora lo “squeeze out”: iavranno diritto ad acquistare le azioni residue. SportFace.

