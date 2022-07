Protagonista del Grande Fratello Vip si sposa | l’annuncio

Leggi su biccy

(Di venerdì 22 luglio 2022) Una veradelVip presto si sposerà per la prima volta. Pietro Delle Piane ha chiesto ad Antonella Elia dirlo e lei ha detto di sì. I due volevano convolare a nozze entro la fine del 2022, ma poi si sono accorti che per organizzare tutto serve tempo e quindi hanno rimandato il matrimonio al 2023. Pietro in un’intervista rilasciata a Nuovo ha rivelato che sposerà Antonella a Roma. “Antonella è la donna più importante che abbia conosciuto nella mia vita e penso che lei provi per me gli stessi sentimenti. Lei sostiene che io sia diverso da tutti gli altri. In più con me non si annoia né si annoierà mai. Certo che ci sposeremo presto. Io vorreirla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti ...