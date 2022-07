Mercato Lazio, sorride Sarri: rinforzo dalla Juve e assalto al regista (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Mercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Sarri ha già puntato l’indice su un nuovo centrale difensivo, un regista di centrocampo e un vice Immobile: attenzione alle possibili novità Secondo quanto riportato nelle ultime ore, la Lazio sarebbe pronta a bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 luglio 2022) Ildellapotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane.ha già puntato l’indice su un nuovo centrale difensivo, undi centrocampo e un vice Immobile: attenzione alle possibili novità Secondo quanto riportato nelle ultime ore, lasarebbe pronta a bussare alla porta dellantus per chiedere informazioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Quotazioni Serie A: Milan stabile, Juve e Roma in netto rialzo: Inter, rischio difesa. Spalletti al Napoli è chiama… - matteoischiboni : RT @laziopress: Zaccagni, la Lazio lavora per il suo rinnovo: appuntamento a fine mercato - christianianni4 : RT @Interistadoc10: Griglia al 20 luglio: 1 - Inter (con Skriniar) 2 - Juventus 3 - Roma 4 - Lazio 5 - Milan/Fiorentina 6 - Napoli An… - Emiliangiolo : La cosa è molto semplice: dovevamo sfruttare questa sessione di mercato per consolidare il primato, invece probabil… - Gianluc96955001 : RT @sportmediaset: La Lazio punta Marcelo per dare un segnale alla Roma #marcelo #realmadrid #lazio #roma #dybala -