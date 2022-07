L’inossidabile Orietta Berti svela il suo segreto di lunga vita | “Mangio | rido e bevo”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 22 luglio 2022)alla conquista della Liguria. La cantante nata a Cavriago il 1º giugno 1943, con la freschezza di una ragazzina, si è esibita a Sarzana, in piazza Matteotti, giovedì 21 luglio in occasione della notte bianca e il 20 agosto sarà a Brugnato, nell’ambito di una serata con altri artisti. Raggiunta al telefono, racconta l’esperienza con Sandra Milo e Mara Maionchi, in Spagna, per un format televisivo “Quelle brave ragazze” appena concluso e tante altri progetti che ha in ponte per i prossimi mesi. “Ah, che bello”. Mara mi telefonò da Viareggio per inrmi. Ricordo un episodio che ci ha fatto molto ridere, quando dovevamo bere di botto un bicchierino di whisky e io, credendo che fosse tè, mi sono mezza strozzata”.insieme a Fabio Rovazzi durante ...