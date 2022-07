“Imbarazzo con Barbara d’Urso”: Stefania Orlando fa chiarezza su un vecchio equivoco e dice no al ruolo di concorrente di un reality (Di venerdì 22 luglio 2022) A distanza di alcuni mesi, Stefania Orlando ha deciso di fare chiarezza su un aspetto che l’avrebbe messa fortemente in Imbarazzo ed in difficoltà con una collega, Barbara d’Urso. Per comprendere quanto accaduto però occorre fare un passo indietro. All’epoca de La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia 1 condotto da Barbara... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 22 luglio 2022) A distanza di alcuni mesi,ha deciso di faresu un aspetto che l’avrebbe messa fortemente ined in difficoltà con una collega,. Per comprendere quanto accaduto però occorre fare un passo indietro. All’epoca de La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia 1 condotto da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Imbarazzo con Barbara d’Urso”: Stefania Orlando fa chiarezza su un vecchio equivoco e dice no al ruolo di concorre… - BernardinoNico4 : @Sara04400782 BUONGIORNO ?? SARA CON TANTI CINGHIALI COMUNISTI IN GIRO C'E' L'IMBARAZZO DELLA SCELTA! ?? - mortadesonno : @fuegoyllamas ahah magari, ma forse non ne avrò mai una perché finirei con l’aiutarla e fare quasi il lavoro al po… - Bobebasta1 : @Angie_Lo7 Quando sono stata a New Orleans, ne ho vista una con tanto di banda jazz al seguito... Non oso pensare a… - biancastella002 : @prelemiheart Lei è la prima che lo mette in imbarazzo con quel balletto -