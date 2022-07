Ilaria Galassi, chi è l’ex di “Non è la rai” che oggi fa la badante? Età, marito, compagno e Isola dei Famosi (Di venerdì 22 luglio 2022) Chi è Ilaria Galassi? l’ex showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato di non aver smesso di sognare un ritorno in televisione. Nel frattempo, svolge il mestiere di badante. Ilaria Galassi, chi è l’ex di “Non è la rai” che oggi fa la badante? Il provino a L’Isola dei Famosi Ilaria Galassi è stata una delle tante ex ragazze di Non è la Rai, svanita nel nulla dopo l’iniziale successo riscosso sul piccolo schermo. Al momento, secondo quanto rivelato a Fanpage.it, fa la badante di una vivace signora di 90 anni ma “non è pagata”. Per il lavoro svolto, infatti, riceverebbe soltanto dei regali: “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Chi èshowgirl ed ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato di non aver smesso di sognare un ritorno in televisione. Nel frattempo, svolge il mestiere di, chi èdi “Non è la rai” chefa la? Il provino a L’deiè stata una delle tante ex ragazze di Non è la Rai, svanita nel nulla dopo l’iniziale successo riscosso sul piccolo schermo. Al momento, secondo quanto rivelato a Fanpage.it, fa ladi una vivace signora di 90 anni ma “non è pagata”. Per il lavoro svolto, infatti, riceverebbe soltanto dei regali: “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci ...

