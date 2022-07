LaGazzettaSR : #Francofonte, prevenzione antimafia, interdette dalla Prefettura di Siracusa due ditte -

... oltre che di avere assunto il ruolo di referente per il clan Nardo nel territorio di, ... anche sotto il profilo della. Un'attività complessa che viene svolta con grande ...Inoltre, e' indicato come referente per il clan Nardo nel territorio di. Le ... anche sotto il profilo della'.Inoltre, e’ indicato come referente per il clan Nardo nel territorio di Francofonte. Le interdittive comportano ... anche sotto il profilo della prevenzione”.Uno dei due proprietari è stato coinvolto nell'inchiesta Agorà della Dda di Catania che si è conclusa il 16 giugno con 56 misure cautelari per associazione mafiosa. «Massima attenzione per l'economia ...