Evan Lo Piccolo | ergastolo per la madre e il compagno | il bimbo ucciso dopo mesi di botte

Una storia terribile: massima pena per Letizia Spatola e Salvatore Blanco : la Corte di Assise di Siracusa ha emesso la sentenza sul caso della morte diLo, avvenuta il 17 agosto 2020 a Modica . La madre dele quello che era al momento dell'accaduto il suo compagno sono stati condannati entrambi all' ergastolo . Secondo l'accusa ...La Corte di Assise di Siracusa ha condannato all'ergastolo Letizia Spatola, 24 anni, e Salvatore Blanco, 32, rispettivamente madre e patrigno del, il bimbo di un anno e mezzo, morto il 17 agosto 2020 nell'ospedale di Modica. I due, che vivevano a Rosolini (Siracusa) erano accusati di maltrattamenti ed omicidio. Il bambino avrebbe ...Alla sbarra Letizia Spatola, che era in aula, e Salvatore Blanco, in video collegamento dal carcere di Vibo Valentina. La vittima venne portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Modica e i medici si ...Massima pena per Letizia Spatola e Salvatore Blanco: la Corte di Assise di Siracusa ha emesso la sentenza sul caso della morte di Even Lo Piccolo, avvenuta il 17 agosto 2020 a Modica ...