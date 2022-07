Digital Magics lancia “Magic YouMan”, l’acceleratore per le startup sostenibili (Di venerdì 22 luglio 2022) Digital Magics strizza l’occhio all’innovazione sostenibile: da ieri ha aperto la call Magic YouMan, rivolta alle startup dedicate a tecnologie e soluzioni innovative che mirano a migliorare e creare uno stile di vita più sostenibile. La nostra visione è rendere tangibile la sostenibilità attraverso l’innovazione. Come funziona Magic YouMan La open call per startup Magic YouMan, aperta da ieri 21 luglio, si rivolge alle startup italiane ed europee che propongono soluzioni e tecnologie per migliorare la vita delle persone, nel loro ruolo sociale di Consumatori, Cittadini e Individui, promuovendo comportamenti virtuosi per l’ambiente e uno stile di vita più ... Leggi su fmag (Di venerdì 22 luglio 2022)strizza l’occhio all’innovazione sostenibile: da ieri ha aperto la call, rivolta allededicate a tecnologie e soluzioni innovative che mirano a migliorare e creare uno stile di vita più sostenibile. La nostra visione è rendere tangibile latà attraverso l’innovazione. Come funzionaLa open call per, aperta da ieri 21 luglio, si rivolge alleitaliane ed europee che propongono soluzioni e tecnologie per migliorare la vita delle persone, nel loro ruolo sociale di Consumatori, Cittadini e Individui, promuovendo comportamenti virtuosi per l’ambiente e uno stile di vita più ...

