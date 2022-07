Cosa aspettarsi da Don’t worry darling, il film (con cast stellare) in arrivo in autunno (Di venerdì 22 luglio 2022) Il film Don’t worry darling è una delle uscite cinematografiche più attese del periodo, diretto da Olivia Wilde e interpretato da Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, Kiki Layne e Chris Pine, sarà disponibile nelle sale dal 22 settembre 2022. Si tratta di un thriller psicologico dai tratti distopici che ha già catturato l’attenzione dei fan e della critica tanto da essere in lizza per la 79° mostra di Venezia. Le nuove immagini rese disponibili dal trailer appena pubblicato, anche in italiano, hanno subito fatto il giro del web. La trama Alice e Jack vivono in una comunità apparentemente idilliaca in cui gli uomini si occupano del lavoro presso la Victory Project e le donne si godono lusso e dissolutezze. Sembra andare tutto bene prima che dubbi e ombre si alzino sull’operato dell’azienda e inizi ad apparire chiaro ... Leggi su diredonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilè una delle uscite cinematografiche più attese del periodo, diretto da Olivia Wilde e interpretato da Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, Kiki Layne e Chris Pine, sarà disponibile nelle sale dal 22 settembre 2022. Si tratta di un thriller psicologico dai tratti distopici che ha già catturato l’attenzione dei fan e della critica tanto da essere in lizza per la 79° mostra di Venezia. Le nuove immagini rese disponibili dal trailer appena pubblicato, anche in italiano, hanno subito fatto il giro del web. La trama Alice e Jack vivono in una comunità apparentemente idilliaca in cui gli uomini si occupano del lavoro presso la Victory Project e le donne si godono lusso e dissolutezze. Sembra andare tutto bene prima che dubbi e ombre si alzino sull’operato dell’azienda e inizi ad apparire chiaro ...

