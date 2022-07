Caldo killer, 1.700 morti in Spagna e Portogallo nel 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Caldo rovente in tutta Europa. “Quest’anno abbiamo già assistito a più di 1.700 decessi solo in Spagna e Portogallo”, fa sapere l’Oms Europa sottolineando che “il cambiamento climatico non è un fenomeno nuovo”. E le conseguenze del climate change “stanno crescendo anno dopo anno con esiti disastrosi”, afferma il direttore regionale dell’agenzia, Hans Kluge. “Il calore estremo uccide”, avverte, ricordando che “negli ultimi decenni centinaia di migliaia di persone sono morte”. Adesso però “gli incendi boschivi, ben noti per gli effetti disastrosi nell’Europa meridionale, si stanno osservando fino alla Scandinavia – sottolinea Kluge – A Londra, questa settimana, 41 case sono andate distrutte per incendi”. Oltre ai roghi, “l’esposizione al calore estremo spesso esacerba problemi di salute preesistenti. Il colpo di calore ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) –rovente in tutta Europa. “Quest’anno abbiamo già assistito a più di 1.700 decessi solo in”, fa sapere l’Oms Europa sottolineando che “il cambiamento climatico non è un fenomeno nuovo”. E le conseguenze del climate change “stanno crescendo anno dopo anno con esiti disastrosi”, afferma il direttore regionale dell’agenzia, Hans Kluge. “Il calore estremo uccide”, avverte, ricordando che “negli ultimi decenni centinaia di migliaia di persone sono morte”. Adesso però “gli incendi boschivi, ben noti per gli effetti disastrosi nell’Europa meridionale, si stanno osservando fino alla Scandinavia – sottolinea Kluge – A Londra, questa settimana, 41 case sono andate distrutte per incendi”. Oltre ai roghi, “l’esposizione al calore estremo spesso esacerba problemi di salute preesistenti. Il colpo di calore ...

