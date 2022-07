Calciomercato Sassuolo | via Scamacca | spunta il nome del sostituto!

(Di venerdì 22 luglio 2022) Si muove subito ilper l’attacco. Con l’uscita diche nelle prossime ore raggiungerà il West Ham ecco che unsembra farsi avanti. Pinamonti EmpoliIl primosarebbe quello di Andrea Pinamonti,ormai al centro del mercato da un po’ di tempo. Se inizialmente il Monza sembrava essere in vantaggio, poi è anche subentrata l’Atalanta. Adesso però a Reggio Emilia c’è bisogno di un nuovo bomber e dopo una buona stagione a Empoli ilpuò rappresentare un’ottima rampa di lancio per uno che Mancini sta tenendo d’occhio. L’Inter è stata chiara però con tutti i club che hanno bussato: il costo del cartellino di Pinamonti è di 20 milioni e si esige assolutamente di inserire una recompra sul calciatore. Vedremo cosa ci ...

TORINO. Gianluca Scamacca ha accettato il West Ham che pagherà al Sassuolo 36 milioni più 6 di bonus (e il 10% della futura rivendita). E la sua storia è un'eccezione... Gianluca Scamacca va al West Ham. È fatta per il trasferimento dell'attaccante del Sassuolo in Premier League: il club neroverde riceverà 36 milioni più 6 di bonus e avrà diritto al 10% dei proventi di una futura rivendita. Il calciomercato del Palermo è pronto ad infiammarsi: mister Baldini accontentato, full di rinforzi in arrivo.